中国2023年の中央企業の業績　営業収益39兆8000億元

国務院国有資産監督管理委員会は24日、2023年の中央企業（中央政府直属の国有企業）の業績を発表した。それによると、同年の中央企業の営業収益は39兆8000億元（1元は約20.6円）、利益総額は2兆6000億元、親会社株主に帰属する当期純利益は1兆1000億元となり、質の高い安定的な成長を実現した。固定資産投資（不動産を含む）は前年同期比11.4％増の累計5兆900億元、戦略的新興産業への投資は同32.1％増の累計2兆1800億元だった。中央企業の研究開発投資は1兆1000億元となり、2年連続で1兆元の大台を超えた。

（編集KS）

「人民網日本語版」2024年1月25日