竜を象った麺塑作品で迎える春節　山東省青島

春節（旧正月、2024年は2月10日）を控えた1月28日、山東省青島市管轄下の莱西市で、地元の無形文化遺産「麺塑（しん粉細工）」の継承者である董秀鵬さんが、ユニークな表情を浮かべた「祥竜」シリーズの作品を制作していた。これらの作品は、春節を迎えるにあたり、「オンライン＋オフライン」スタイルで各地に販売・出荷されるという。中国新聞網が伝えた。

「麺塑」は、小麦粉やもち米粉、グリセリンなどを練り上げたのち、手や工具を使って、動植物や人、物などを形作る。中国の民間伝統芸術の一つである「麺塑」は、麺花や礼饃、花糕、捏麺人といった名称でも親しまれている。（編集KM）

「人民網日本語版」2024年1月30日