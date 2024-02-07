上海自由貿易試験区、2023年の輸出入額は前年比5.8％増の2兆2000億元

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上海税関の張翼副税関長は6日に上海で行われた記者会見で、「上海自由貿易試験区の2023年の輸出入額は前年比5.8％増の2兆2000億元（1元は約20.6円）で、同期における全国22ヶ所の自由貿易試験区の輸出入額の28.7％を占め、全国の自由貿易試験区の輸出入成長率を3.1ポイント上回った」と説明した。

張副税関長は、「上海税関は『原産地証明書のわずかな間違いにより関税優遇措置の取り消しを行わない』など複数の試行措置のいち早い実施を推進している。今後は税関に関わる15件の試行措置に焦点を当て、上海自由貿易試験区による上海の『5つの中心地』建設などの重要国家戦略への寄与を推進する」と述べた。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年2月7日