中国の2023年における国内旅行者数は延べ48.91億人

中国文化・旅游(観光)部(省)がこのほど発表した国内旅行の統計によると、2023年、国内旅行者数は前年比23億6100万人増（93.3%増）の延べ48億9100万人に達した。うち、都市部の住民が前年比94.9%増の延べ37億5800万人だった。農村の住民は前年比88.5%増の延べ11億3300万人だった。光明日報が報じた。

国内旅行者数を四半期ごとに見ると、第一四半期(1－3月)が前年比46.5%増の延べ12億1600万人、第二四半期(4－6月)が同比86.9%増の延べ11億6800万人、第三四半期(7－9月)が同比101.9%増の延べ12億9000万人、第四四半期(10－12月)が同比179.1%増の延べ12億1700万人だった。

国内旅行者の旅行消費額を見ると、前年比2兆8700億元増（140.3%増）の4兆9100億元(1元は約20.9円)だった。うち、都市部の住民が前年比147.5%増の4兆1800億元、農村部の住民が前年比106.4%増の7400億元だった。（編集KN）

「人民網日本語版」2024年2月16日