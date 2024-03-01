中国1月の国際収支物品・サービス貿易額が4兆2344億元に

国家外貨管理局は2月29日、2024年1月の中国の国際収支における物品・サービス貿易のデータを発表した。それによると、同月の物品・サービスの貿易額は前年同期比23％増の4兆2344億元（1元は約20.9円）に上った。そのうち物品貿易の輸出は2兆224億元、輸入は1兆6094億元、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は4130億元の黒字。サービス貿易の輸出は2178億元、輸入は3848億元、貿易収支は1671億元の赤字。サービス貿易の主な項目を見ると、旅行サービスが1754億元、輸送サービスが1674億元、その他の商業サービスが1092億元、電信・コンピューター・情報サービスが617億元だった。

米ドル建てで計算すると、同月の中国の国際収支物品・サービスの貿易額は3153億ドル（1ドルは約150.2円）、輸入は2806億ドルで、貿易収支は346億ドルの黒字だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年3月1日