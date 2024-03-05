2024年「潮州青竜廟会」、無形文化遺産の民俗芸能が続々登場 広東省
人民網日本語版 2024年03月05日14:45
2024年「潮州青竜廟会」無形文化遺産パレードが3月4日、広東省潮州市で開催された。全長1500メートルにおよぶパレードに、約60の国内外団体や十数件の国家級無形文化遺産を含む約800人が参加した。中国新聞網が伝えた。
会場では、「布馬舞」や「普寧英歌舞」、「竜の舞」、「獅子舞」、「潮州音楽」といった素晴らしいパフォーマンスが披露され、市民や観光客は、無形文化遺産の魅力を至近距離から楽しんだ。
「潮州青竜廟会」は、広東省無形文化遺産保護プロジェクトで、潮州民俗伝統文化のカーニバルであるだけでなく、国内外の人々を繋ぐプラットフォームでもある。国内外の潮州人の「繁栄と幸運」を祝福し、「国家の安泰と国民の平安」を祈願する場となっている。（編集KM）
「人民網日本語版」2024年3月5日
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