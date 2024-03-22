中国1-2月の非金融分野の対外直接投資、前年同期比10％増

商務部（省）の何亜東報道官は21日に行われた記者会見で、「2024年1-2月の中国の非金融分野の対外直接投資は、前年同期比10％増の1496億4000万元（1元は約21.0円）に上った。そのうち中国企業が『一帯一路』（the Belt and Road）共同建設国で行った非金融分野の対外直接投資は、同0.6％増の331億8000万元だった」と説明した。

何報道官氏は、「2024年1-2月には、対外請負工事の完成工事高が同9％増の1380億6000万元、新規契約額が同12.1％増の1951億2000万元だった。そのうち中国企業の『一帯一路』共同建設国における対外請負工事の完成工事高は同9.6％増の1114億2000万元、新規契約額は同17.7％増の1628億6000万元だった」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年3月22日