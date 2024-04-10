アジア初の円柱型「海洋石油・ガス処理プラント」、傾斜試験を実施
人民網日本語版 2024年04月10日10:08
海洋石油工程（青島）有限公司が7日、「中国が独自に設計・建造したアジア初の円柱型『海洋石油・ガス処理プラント』である『海洋石油122』浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）が、青島で海上傾斜試験及び調整を行った」と明らかにした。これは初めてアジアの海域で応用される円柱型FPSOで、完成後は珠江口盆地の流花油田で使用される。科技日報が伝えた。
「海洋石油122」の本体の最大直径は約90m、総重量は約3万6000t。その設計排水量は10万t、最大石油貯蔵量は6万t、設計寿命は30年で、ドックに戻らず海上で15年連続で稼働できる。（編集YF）
「人民網日本語版」2024年4月10日
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