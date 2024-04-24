中国の太陽光発電設備容量、今年1−3月は前年同期比5割超増

中国国家エネルギー局が22日に発表したデータによると、中国の太陽光発電設備容量が3月末までで、前年同期比5割以上増加している。中国新聞社が伝えた。

同局は同日、1−3月の全国電力工業統計データを発表した。3月末までの全国の累計発電設備容量は前年同期比14.5％増の約29億9000万kW。うち太陽光は同55.0％増の約6億6000万kW、風力発電は同21.5％増の約4億6000万kW。

1−3月の全国の発電設備の累計平均利用時間は844時間で、前年同期比24時間減少した。うち原発は同36時間減の1828時間、太陽光は同24時間減の279時間、風力発電は同19時間減の596時間、火力発電は同31時間増の1128時間、水力発電は同11時間増の555時間。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年4月24日