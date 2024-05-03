月探査機「嫦娥6号」が5月3日に打ち上げ

中国国家航天局（宇宙局）によると、同局工程任務指揮部の総合的な検討評価・判断決定により、月探査事業第4期の月探査機「嫦娥6号」ミッションは5月3日に同機を打ち上げる計画だ。

文昌航天発射場では現在、ミッション遂行のための各種準備作業が安定的に進められており、今回の打ち上げを担当するキャリアロケット「長征5号遙8」にはまもなく推進剤が注入される。

嫦娥6号ミッションは月逆行軌道の設計・制御、月裏側スマートサンプリング、月裏側離陸・上昇などの重要技術のブレイクスルーを達成し、月裏側の自動サンプリングリターンを実施すると同時に着陸エリアにおける科学探査と国際協力を行う。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年5月3日