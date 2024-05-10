村民の所得増に寄与する「無形文化遺産＋文化・クリエイティブ」　貴州省榕江

貴州省黔東南苗（ミャオ）族・侗（トン）族自治州榕江県興華水郷擺貝村は苗族の村落で、数年前から、豊かな民族文化資源に立脚して、ろうけつ染めやろう画、ハンドメイド刺繍などの伝統文化を深く掘り下げて継承してきた。「無形文化遺産＋文化・クリエイティブ」というスタイルによって、伝統的な無形文化遺産をトレンディなクリエイティブデザインや市場ニーズと結び付け、伝統的な「古い」手工芸を流行の先端を行く「流行商品」に変えて、文化・観光・商業の融合を促し、住民の自宅近くでの就業と所得増の実現を後押ししている。人民網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2024年5月10日