中国1-4月の外資導入額は3602億元

商務部（省）は24日、今年1-4月の中国の外資導入の状況を発表した。それによると、2024年1-4月には、全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比19.2％増の1万6805社となり、実行ベース（以下同）外資導入額は同27.9％減の3602億元（1元は約21.6円）だった。

業界別に見ると、製造業の外資導入額は1036億9000万元で、全国の外資導入額に占める割合は28.8％となり、前年同期を2.8ポイント（p）上回った。ハイテク製造業の外資導入額は457億3000万元で、全国の12.7％を占め、前年同期を2.7p上回った。医療機器・設備及び計器製造業の外資導入額は同126.1％増、宿泊・飲食業は同65.1％増だった。

投資元国を見ると、スペインからの対中投資が同263％増、ドイツからが同34.7％増、オランダからが同9.5％増だった（自由貿易港経由の投資データを含む）。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年5月28日