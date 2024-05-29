無形文化遺産継承者が伝統的な河湟文化の手工芸技術を披露 青海省
人民網日本語版 2024年05月29日15:13
「大美青海·高原足球」スーパーリーグ（青少年サッカースーパーリーグ）海東地区関連イベントが5月26日、開幕した。このイベントは、青海省で初めて開催された「農業・スポーツ・文化・観光・ビジネス」が深いレベルで融合したイベントで、農業・畜産業とスポーツ、文化、観光、ビジネスという「5つの産業」の融合促進を目的としている。試合会場の外では、影絵芝居「皮影」の人形や刺繍、牛角弓の制作・生産、撒拉（サラール）族の口弦（口琴）の制作などの伝統的な手工芸技術が無形文化遺産伝承者によって紹介され、素晴らしい河湟の文化・観光資源が展示された。中国新聞網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2024年5月29日
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]