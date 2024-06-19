2024年長春国際光電博覧会が開幕 吉林省
人民網日本語版 2024年06月19日14:14
「2024年長春国際光電博覧会」が6月18日、吉林省長春市の長春東北亜国際博覧中心で開幕した。人民網が伝えた。
「光電がリードし、未来を共に創造する」をテーマとする今回の博覧会には、670社以上の企業が出展している。期間中、2024年長春国際光電博覧会開幕式・光電産業革新発展大会、光電情報産業特別展、2024年Light国際会議など7つのメインイベントが相前後して催される。
同博覧会では、光電情報分野における科学技術革新の成果を展示、光電情報産業の協力・交流や融合・発展を積極的に推進して、業界における革新技術の質の高い供給に貢献する。（編集KM）
「人民網日本語版」2024年6月19日
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