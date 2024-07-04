習近平国家主席がカザフスタン儀仗隊を観閲
人民網日本語版 2024年07月04日11:37
習近平国家主席は3日、トカエフ大統領と共にカザフスタン儀仗隊を観閲した。中央テレビニュースが伝えた。（編集NA）
「人民網日本語版」2024年7月4日
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