過去記事

多言語

人民網日本語版>>政治

習近平国家主席がカザフスタン儀仗隊を観閲

人民網日本語版　2024年07月04日11:37

習近平国家主席は3日、トカエフ大統領と共にカザフスタン儀仗隊を観閲した。中央テレビニュースが伝えた。（編集NA）

「人民網日本語版」2024年7月4日

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn