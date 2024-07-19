中国共産党第20期三中全会、「さらなる改革の全面的深化、中国式現代化の推進に関する中共中央の決定」採択
人民網日本語版 2024年07月19日11:24
中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議（三中全会）が2024年7月15日から18日まで北京で開催された。
全体会議は中央政治局が主宰し、習近平総書記が重要談話を発表した。全体会議では、習総書記が中央政治局の委託を受けて行った活動報告の聴取・議論が行われ、「さらなる改革の全面的深化、中国式現代化の推進に関する中共中央の決定」（以下「決定」）が審議のうえ採択された。習総書記が「決定（討議稿）」について全体会議に説明した。（編集NA）
「人民網日本語版」2024年7月19日
注目フォトニュース
関連記事
- 中国共産党第20期三中全会が7月に北京で開催へ
- 中国共産党第20期三中全会が7月15日から18日まで北京で開催
- 中共中央政治局会議、第20期三中全会に上程予定の文書について議論
- 中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議が北京で始まる
- 習近平総書記が青海省を視察
- 習近平総書記が「深中通道」開通に祝賀メッセージ
- 習近平総書記が寧夏回族自治区を視察「56の民族が1つにまとまっているのが中華民族共同体」
- 習近平総書記が水害・干ばつ対策で重要指示
- 習近平総書記が寧夏回族自治区を視察「住民へのサービスをよりきめ細やかに」
- 習近平総書記が国家最高科学技術賞受賞者らに賞を授与し、重要談話を発表
- 習近平総書記が浙江省麗水市景寧県の幹部・大衆に返信
- 習近平総書記が黄埔軍官学校創立100周年ならびに同窓会設立40周年に祝賀メッセージ
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn