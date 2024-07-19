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中国共産党第20期三中全会、「さらなる改革の全面的深化、中国式現代化の推進に関する中共中央の決定」採択

人民網日本語版　2024年07月19日11:24
中国共産党第20期三中全会、「さらなる改革の全面的深化、中国式現代化の推進に関する中共中央の決定」採択

中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議（三中全会）が2024年7月15日から18日まで北京で開催された。

全体会議は中央政治局が主宰し、習近平総書記が重要談話を発表した。全体会議では、習総書記が中央政治局の委託を受けて行った活動報告の聴取・議論が行われ、「さらなる改革の全面的深化、中国式現代化の推進に関する中共中央の決定」（以下「決定」）が審議のうえ採択された。習総書記が「決定（討議稿）」について全体会議に説明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2024年7月19日

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