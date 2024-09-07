杭州と温州を結ぶ高速鉄道が6日に開通 紫色の復興号が出発！
人民網日本語版 2024年09月07日13:35
G9505号高速列車「復興号」が6日9時、杭州西駅をゆっくりと離れ、温州北駅へと向かい、杭州－義烏－温州を結ぶ高速鉄道（以下、杭温高速鉄道）が正式に開通し、営業運転を開始した。浙江省の杭州市と温州市という2つの有名観光都市の間に、新たに便利でスピーディーな高速鉄道旅客輸送ルートが増え、「鉄道上の長江デルタ」にまた新たな路線が加わった。
杭温高速鉄道は、杭州市の桐廬東駅から金華市、台州市、温州市を経由して温州北駅に至り、既存の杭深（杭州－深セン）鉄道を通じて温州南駅まで延伸され、本線は全長276キロメートル、設計時速は350キロメートル。
全線に桐廬東、浦江、義烏、横店、磐安、仙居、楠渓江、温州北、温州南の9駅が設置されている。杭温高速鉄道により、杭州、金義、温州という三大都市を1時間圏内で結ぶ構造がほぼ出来上がり、浙江省南部の山間部にある浦江、東陽、磐安、仙居も高速鉄道時代に入った。（編集AK）
「人民網日本語版」2024年9月7日
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