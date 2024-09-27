中華人民共和国成立75周年祝賀レセプションが東京で開催

呉江浩駐日大使夫妻は26日、東京で中華人民共和国成立75周年祝賀レセプションを催した。日本の鳩山由紀夫元首相、公明党の山口那津男代表、日本共産党の志位和夫議長、社民党の福島瑞穂党首、自民党の森山裕総務会長、衆議院の海江田万里副議長、日中友好議員連盟の小渕優子事務局長など政界の要人、日中経済協会の進藤孝生会長、日中協会の野田毅会長など友好団体の代表、110ヶ国余りの駐日使節及び日本各界の人々、在日華僑・華人、中国系機関、留学生の代表ら約1600人が出席した。人民網が伝えた。

挨拶する呉江浩駐日大使（撮影・許可）

呉大使は挨拶で、新中国成立後の75年間、特に新時代に入って以来、中国国民が強国建設と民族復興の新たな道のりにおいて収めた注目すべき成果を振り返り、中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議（三中全会）の打ち出した改革措置が中国の発展に強大な原動力を与え、中国と世界各国の互恵協力の深化にさらに大きな空間を創造したことを強調。中日双方は4つの基本文書の精神を厳守し、戦略的互恵関係の包括的な推進という両国首脳間の重要な共通認識を実行に移し、新しい時代の要請にふさわしい建設的かつ安定的な中日関係の構築に共同で尽力すべきだとした。

中華人民共和国成立75周年祝賀レセプションの様子（撮影・許可）

山口那津男代表、進藤孝生会長、野田毅会長ら来賓は挨拶で、「中華人民共和国成立75周年を祝い、双方が国交正常化時の初心に立ち返り、交流や協力を積極的に促進し、摩擦や溝を適切に処理し、日中関係の改善と発展を推進することを望む」との意を表した。

中華人民共和国成立75周年成果写真展を見る来賓（撮影・許可）

来賓らは中華人民共和国成立75周年成果写真展のほか、中国の経済・社会発展及び科学技術革新のPR動画を鑑賞し、会場は熱気に包まれた。（編集NA）

「人民網日本語版」2024年9月27日