中国1-9月の一定規模以上工業企業の利益が5兆元超に
人民網日本語版 2024年10月28日15:39
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国家統計局が27日に発表したデータによると、今年1-9月には、全国の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の利益総額（税引前当期純利益）が前年同期比3.5％減の5兆2281億6000万元（1元は約21.5円）になった。
同局工業統計司（局）の于衛寧スタティスシャンは、「複数の要因の影響を受けて、1-9月の一定規模以上の工業企業の利益は前年同期に比べて減少したが、利益総額は5兆元を超え、特にハイテク製造業をはじめとする新たな原動力を備えた産業の利益が急増していることから、工業経済の発展の強靱さがうかがえる」との見方を示した。（編集KS）
「人民網日本語版」2024年10月28日
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