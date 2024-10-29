宇宙貨物船「天舟8号」が11月中旬に打ち上げへ　来年3つの飛行ミッションを実施

有人宇宙船「神舟19号」有人飛行ミッション記者会見が29日午前、酒泉衛星発射センターで開かれた。スポークスマンによると、超大型台風11号（ヤギ）が文昌発射場の関連施設・設備、建設現場、生活施設に一定の損壊をもたらした。総指揮部は実際の状況に基づき、宇宙貨物船「天舟8号」ミッション計画を適度に調整し、11月中旬にタイミングを見計らって打ち上げることを決定した。天舟8号ミッションの各種準備作業は現在、新たな計画に基づき着実に進められているという。

また中国の有人宇宙飛行プロジェクトは2025年に有人宇宙船「神舟20号」「神舟21号」、宇宙貨物船「天舟9号」の計3つの飛行ミッションを実施する予定だ。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年10月29日