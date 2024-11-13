中国初の100万kWクラス洋上太陽光発電プロジェクトが系統接続

国家エネルギー集団が13日に明らかにしたところによると、中国初の100万kWクラス洋上太陽光発電プロジェクトの発電ユニット第1弾が正式に系統接続した。中央テレビニュースが伝えた。

国華投資山東墾利100万kW洋上太陽光発電プロジェクトは中国最大の外洋洋上太陽光発電プロジェクトだ。プロジェクトの海域面積は約1223ヘクタールで、初めて66kV海底ケーブル及び陸上ケーブル長距離送電技術を応用。送電容量がより大きく、コストがより低い。プロジェクトの系統接続成功は、中国さらには世界の洋上太陽光発電産業の大規模開発のための牽引的・モデル的効果を発揮した。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年11月13日