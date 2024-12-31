中国の高速道路SA、充電ポールが累計で3万3千本設置

今年11月末現在で中国の高速道路サービスエリア（SA）で完成した充電ポールは2023年比1万2000本増の3万3000本で、完成した充電駐車スペースは同1万7000ヶ所増の4万9000ヶ所。27日に行われた国務院新聞弁公室の記者会見で明らかになった。新華社が伝えた。

交通運輸部（省）の李揚副部長は会見で、「中国全土の6000ヶ所以上の高速道路SAのうち5800ヶ所以上に充電ポールが設置されており、普及率が97％に達している」と述べた。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年12月31日