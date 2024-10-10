中国全土の高速道路SA、累計2万8800本の充電ポールが完成
人民網日本語版 2024年10月10日14:12
国家電網が発表した情報によると、中国全土の高速道路サービスエリア（SA、パーキングエリアを含む）で今年8月末現在、設置済みの充電ポールは累計2万8800本で、充電可能な駐車スペース（充電ガン）は4万4800ヶ所（台）。環球網が伝えた。
国家電網スマートIoVプラットフォームのデータによると、国慶節（建国記念日、10月1日）連休中のピーク時に、中国の3分の1以上の高速道路サービスエリアの充電ポールがフル稼働した。うち江蘇省では、9月30日から10月6日の高速道路網新エネルギー車の1日平均交通量は60万台近くで、全体に占める割合は約14.3％。サービスエリア内の累計充電量は約978万kWh。山東省では、高速道路サービスエリアで366ヶ所の充電スタンドと2000ヶ所以上の充電用駐車スペースが完成し、49セットの移動式緊急充電設備を設置。連休中の充電渋滞を効果的に緩和した。（編集YF）
「人民網日本語版」2024年10月10日
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