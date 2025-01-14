李書磊氏が日本の与党代表団と会談
人民網日本語版 2025年01月14日11:36
李書磊中共中央政治局委員（中共中央宣伝部部長）は13日、森山裕・自民党幹事長と西田実仁・公明党幹事長の率いる日本の与党代表団と北京で会談した。新華社が伝えた。
李氏は中日与党交流協議会への日本側の出席を歓迎。中国共産党が日本の与党と共に習近平国家主席と石破茂首相との間の重要な共通認識を実行に移し、政治対話を強化し、人的・文化的交流を促進し、中日関係のために健全で理性的な民意の環境を構築したい考えであることを表明した。
日本側は、両国首脳間の重要な共通認識に基づき、与党の役割を発揮し、問題や課題に向き合い、青少年を始めとする両国間の人的・文化的交流を推進したい考えを表明した。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年1月14日
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