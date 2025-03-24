中国1-2月の対外非金融類直接投資額、前年同期比9.1％増

商務部（省）が20日に発表したデータによると、中国の今年1-2月の対外非金融類直接投資額は前年同期比9.1％増の229億7000万ドル（1ドルは約149.7円）だった。うち対「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国は同17.6％増の55億2000万ドル。

商務部の何咏前報道官は20日の定例記者会見で、「中国の1−2月の海外請負工事の売上高は同5.6％減の183億4000万ドルで、新規契約額は同28.7％増の353億4000万ドル。うち一帯一路共同建設国における請負工事の売上高は同5.2％減の150億6000万ドルで、新規契約額は同33.7％増の309億2000万ドルだった」と述べた。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年3月24日