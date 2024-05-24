中国1-4月の非金融分野の対外直接投資、前年同期比18.7％増
人民網日本語版 2024年05月24日14:34
商務部（省）が23日に明らかにしたところによると、今年1-4月には、中国の非金融分野の対外直接投資が前年同期比18.7％増の3434億7000万元（1元は約21.7円）に達した。そのうち中国企業が「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国で行った投資は同20.4％増の777億7000万元だった。
同期の対外請負工事の完成工事高は同8.8％増の3134億2000万元となり、新規契約額は同9.3％増の4443億9000万元だった。そのうち中国企業が「一帯一路」共同建設国で請け負った工事の完成工事高は同9.1％増の2525億6000万元、新規契約額は同17.7％増の3862億9000万元だった。（編集KS）
「人民網日本語版」2024年5月24日
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