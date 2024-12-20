中国の対外非金融類直接投資額、1−11月は前年比11.2％増

商務部（省）の何咏前報道官は19日の商務部定例会見で、中国の1−11月の対外投資協力状況について報告した。

何報道官によると、中国の今年1−11月の対外非金融類直接投資額は前年同期比11.2％増の1286億3000万ドル（1ドルは157.8円）だった。うち中国企業の「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国における非金融類直接投資額は同5.1％増の301億7000万ドル。

中国の1−11月の対外請負工事の完成工事高は同3.4％増の1402億3000万ドルで、新規契約額は同11.9％増の1987億9000万ドル。うち「一帯一路」共同建設国における対外請負工事の完成工事高は同2.5％増の1161億4000万ドルで、新規契約額は同11.8％増の1679億5000万ドルだった。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年12月20日