海南航空の大阪-海口国際路線、順調に就航

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4月1日、海南航空の日本・大阪と海南省・海口を結ぶ国際便「HU772」が、大阪の関西国際空港を順調に離陸した。

これは海南航空が日本・東京（成田）-海口路線に続き就航させた日本発中国海南省行きの2本目の直行便路線で、大阪-北京（首都空港）、大阪-深セン、大阪-重慶に続く大阪発の4本目の中日間の路線でもある。

新たに就航した大阪-海口路線は1日に運航をスタートし、火・木・土曜日に週3便往復する。往路は大阪関西国際空港を14:30（現地時間、以下同）に離陸し、海口美蘭国際空港に18:20に到着する。復路は海口美蘭国際空港を8:05に出発し、大阪関西国際空港に13:25に到着する。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年4月2日