浙江北部で最大規模の一体化路線バス充電スタンドが稼働開始　浙江省湖州

浙江省湖州市長興バスターミナル太陽光・エネルギー貯蔵・充電一体化路線バス充電スタンドが27日、正式に系統接続し、稼働を開始した。同スタンドの総出力は3300kWで、路線バス64台が同時に充電することを可能にしている。また同スタンドの屋根の太陽光発電設備容量は420kWで、年間発電量は約42万kWhとなり、二酸化炭素排出量を年間341万9000トン削減できる。さらにスマート化エネルギー管理システムとクリーンエネルギーの同時利用により、グリーンで低炭素なモデル転換とダブル炭素の目標達成を後押しする。新華網が伝えた。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年5月28日