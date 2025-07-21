中国1-6月の外資導入額は4232.3億元

商務部（省）のウェブサイトによると、2025年1-6月には、中国で新たに設立された外資系企業が前年同期比11.7％増の3万14社に達し、実行ベース外資導入額は同15.2％減の4232億3000万元（1元は約20.7円）だった。

産業別の実行ベース外資導入額では、製造業は1090億6000万元、サービス業は3058億7000万元。ハイテク産業は1278億7000万元となり、そのうちECサービス業は同127.1％増、化学薬品製造業は53％増、航空宇宙機・設備製造業は同36.2％増、医療機器製造業は同17.7％増だった。

投資元別では、ASEAN地域の対中投資が同8.8％増加したほか、スイスが同68.6％増、日本が同59.1％増、英国が同37.6％増、ドイツが同6.3％増、韓国が同2.7％増だった（自由貿易港を経由した投資データを含む）。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年7月21日