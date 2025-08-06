退勤後に自転車で配達バイト　中国Z世代の新流行「給料ももらえるダイエット」

浙江省杭州市在住のサラリーマンである李然さんは退勤後、いつものように地下鉄で家に向かうのではなく、仕事着からスポーツウエアに着替え、ヘルメットをかぶり、自転車に乗って、デリバリー配達員に変身。「配達を初めて3週間になり、一晩に2-3件配達している。1日に1000カロリーくらい消費でき、すでに5キロ痩せた」といい、「とても達成感がある」と喜ぶ。中国新聞網が伝えた。

中国政府が今年6月から「体重管理年」政策を実施するようになって以降、「ダイエット」が多くの若者間で話題となっている。そして、退勤後に自転車に乗ってデリバリーを配達するというのが、「Z世代」や「サラリーマン」の間で人気のダイエット法になっている。

李さんは、「ソーシャルメディアで、デリバリー配達でダイエットしたという書き込みを見て、おもしろいと思った。ハードルも低いので、『副業』ブームに乗ってみた。やればやるほど夢中になっている。ここ数年、仕事中は座っている時間が長く、体重が15キロ増えてしまった。ダイエットのために、トレーニングジムに通ったこともあるが、結局うまくいかなかった。配達は楽しく、階段を上るのも好きだし、ダイエット効果も高い」と話す。

李さんは決してレアケースではない。ソーシャルメディアを見ると、「デリバリー配達でダイエット」や「給料ももらえるダイエット」といった書き込みが注目を集めており、多くのユーザーが「お気に入り」に追加し、ダイエットの方法やインスピレーションを得ている。

また、多くの若者がビデオブログ（Vlog）という新メディア形式を通して、自転車でデリバリーを配達しながら、ダイエットする普段の生活をシェアしており、その実際の経験を直観的、かつ視覚を通して知ることができるようになっている。

ダイエットのために最近デリバリー配達員になったという浙江省寧波市で働いている陳雨桐さんは、「ダイエットのためにデリバリー配達員になった人が集まるチャットグループを立ち上げた。そこで、毎日、サイクリングデータをシェアして、チェックし合っている」と話しながら、デリバリーを扱う「京東」の最短9分で商品を家まで届けてくれるサービス「秒送」のアプリを見せてくれた。そのアプリに実名登録し、オンライン研修を受ければ、配達員になることができるという。

同アプリを見ると、配達手段として、自転車や電動バイク、乗用車などを選ぶことができるようになっている。

陳さんは、「ダイエットしたい人はほとんどの場合、自転車と自分の常駐エリアを選び、遠くまで配達しなければならない注文は受けない。週末にはチャットグループで、サイクリングを計画するので、デリバリー配達が社交活動に変わる」と話す。

若者らは今、独特なスタイルで、仕事と生活を再定義しており、自転車でビルの間を駆け巡り、料理を配達しながら、自身の健康を鍛え上げている‌。

業界の専門家は、「デジタル時代の『ギグ・エコノミー』と健康ニーズの結合というのがその本質。インターネット時代に育った『Z世代』は、断片化した時間を活用することに長けており、技術ツールを通して、自己管理している。『デリバリー配達員になってダイエット』という現象は、健康消費の大衆化、職業選択の多様化、技術によるライフスタイルの再構築という3大動向を反映している」と分析している。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月6日