韓国が9月末から中国からの団体旅行客対象にビザ免除措置実施へ

韓国の金民錫首相は6日、今年9月29日から来年6月30日まで、韓国政府は中国からの団体旅行客に対して、一時的にビザ免除措置を実施することを決定したと明らかにした。

韓国政府の発表によると、金首相が同日議長を務めた「観光活性化ミニ政策タスクフォース（TF）」会議で、その決定が発表された。韓国政府は、今回のビザ免除措置について、「実施後、観光客の訪韓需要がさらに引き出され、‌地域経済活性化と内需拡大につながるだろう」と期待感を示した。

戴兵駐韓国中国大使は同日、ソーシャルメディアにおいて、「韓国が9月末から中国からの団体旅行客を対象にビザ免除措置を実施するという発表は、訪韓する中国人観光客にとっては良いニュースだ。中国は昨年11月から、韓国人を対象にビザ免除措置を試験的に実施している。データは、実施後、中国と韓国の人員の往来が急速に増加したことを示している。中国と韓国は隣国で、両国の国民が頻繁に往来することは、理解や親睦を深めることにつながる。両国政府や各界が共に努力し、引き続き両国の人員の往来を強化し、民心の通じ合いを促進する機運を高め、その条件を整えることを願っている」と語った。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月7日