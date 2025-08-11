WTTチャンピオンズ横浜・女子シングルスベスト4は中国勢が独占

卓球のWTTチャンピオンズ横浜 （WTT）大会4日目となった今月10日、男子シングルス準々決勝が行われ、中国の向鵬選手は日本の張本智和選手に敗れ、準決勝進出を逃した。王楚欽選手は戸上隼輔選手に勝ち、準決勝に進んだ。これで男子シングルスで準決勝に進んだ中国勢は王選手のみとなった。一方、女子シングルスのベストフォーは中国勢が独占した。 ‌

11日のスケジュールはすでに発表されており、女子シングルス準決勝は2試合とも中国人対決となる。男子の王選手は準決勝でスウェーデンのトルルス・モーレゴード選手と対戦することになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月11日