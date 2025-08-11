中国7月のCPIは前月比0.4%上昇　PPIは前月比低下幅が縮小

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

国家統計局によると、今年7月には、内需拡大政策が持続的に効果を現したことから、消費者物価指数（CPI）は前月比では前月の0.1％低下から0.4％上昇に転じ、前年同期比では横ばいとなった。食品とエネルギーを除いて算出したコアCPIは同0.8％上昇となり、上昇幅は3ヶ月連続で拡大した。

季節的要因の影響に国際貿易環境の不確実性の影響が重なって、7月の生産者物価指数（PPI）は前月比では0.2％低下となり、中国国内市場の競争が秩序を回復して最適化を続けたことから、低下幅が前月より0.2ポイント縮小した。前年同期比では3.6％低下となり、低下幅は前月から横ばいとなった。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月11日