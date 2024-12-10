中国11月のCPI、前年同期比0.2％上昇

国家統計局のウェブサイトの情報によると、2024年11月には、全国の消費者物価指数（CPI）が前年同期比0.2％上昇。そのうち都市部は0.1％上昇、農村部は0.2％上昇、食品価格は1.0％上昇、非食品価格は横ばい、消費財価格は横ばい、サービス価格は同0.4％上昇。1-11月の平均では、全国のCPIは同0.3％上昇。

11月には、全国のCPIが前月比0.6％低下。そのうち都市部のCPIは同0.6％低下、農村部は同0.6％低下、食品価格は同2.7％低下、非食品価格は同0.1％低下、消費財価格は同0.7％低下、サービス価格は同0.3％低下。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年12月10日