2025年CIFTIS、70近くの国・国際機関が出展・イベント開催の意向

2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）が9月10日から14日まで、北京市の首鋼パークで開催される。現時点で70近くの国と国際機関が出展・イベント開催の意向を示している。

今回のCIFTISは9つのテーマをめぐり、企業800社余りがオフライン参加の意向を示している。これには世界トップ500社と各産業のリーディングカンパニーが計330社余り含まれる。出展業者はその年のテーマに焦点を合わせて、テクノロジー化やスマート化の手法を活用し、新しい技術の応用シーン、ソリューション、製品の背後にあるサービス内容を重点的に展示する。

成果の発表については、現在、企業70社以上が130余りの新製品・新成果の会場での発表イベント開催を申請しており、人工知能（AI）、フィンテックなどの分野をカバーしている。また関係国・国際機関などが170件余りのフォーラム会議・商談PRイベントの開催が確定している。これにはグローバルサービス貿易企業家サミット、2025世界観光協力・発展大会などのテーマフォーラムが含まれる。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月12日