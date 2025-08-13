トランプ大統領がNVIDIA製チップの対中輸出容認示唆、外交部「グローバルな産業・サプライチェーンの安定性と円滑性の維持を米国に望む」
人民網日本語版 2025年08月13日11:56
外交部（外務省）の林剣報道官が12日、米国から中国へのチップ輸出問題について質問に答えた。
【記者】報道によれば、トランプ米大統領は11日、米半導体大手NVIDIA（エヌビディア）がAIチップBlackwellの「特別仕様版」を中国向けに販売することを許可する可能性があるとの考えを示したという。このバージョンのチップの性能は、これまで中国向け販売が認められていたH20チップよりも高性能である可能性が高いと見られる。これについて中国としてコメントは。
【林報道官】中国は、米国から中国へのチップ輸出問題に関する原則的立場をすでに繰り返し表明してきた。米国に対して、グローバルな産業・サプライチェーンの安定性と円滑性を実際の行動によって維持するよう望む。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年8月13日
