米が中国人2人をNVIDIAのAIチップ対中輸出で起訴　中国外交部がコメント

外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は7日、中国人2人が米国の輸出規制に違反したとされる件について記者の質問に答えた。

【記者】米司法省によると、中国人2人が米国の輸出規制に違反し、中国に米半導体大手エヌビディア（NVIDIA）が製造した先進的な人工知能（AI）チップを輸出したとして起訴された。これについてコメントは。

【郭報道官】中国は一貫して、米国が科学技術と経済貿易問題を政治化、道具化、武器化すること、中国に対して悪意ある封鎖と抑圧を行っていることに反対している。米国は中国国民の正当な合法的権利・利益を確実に保障すべきだ。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年8月8日