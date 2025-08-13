中国国家図書館で抗日戦争文献整理成果展、無料で一般公開

会場の様子（撮影・楊湛菲）

「歴史に語らせ、史実で発言する――国家図書館抗日戦争文献整理成果展」の開幕式が12日、北京市の中国国家図書館で行われた。同展では、2012年に「革命文献と民国時期文献の保護計画」を開始して以来、中国国家図書館が抗日戦争文献の収集・整理・研究分野で収めた豊かな成果が体系的に展示されている。新華社が伝えた。

同展は、パネル展示、実物展示、QRコードによる「東京裁判」や「日本の細菌戦」資料アーカイブの閲覧など多様な方法を融合させ、抗日戦争の歴史を展示。また、抗日戦争がテーマの記念メダルや抗日戦争文献がテーマの蔵書票など特色あるインタラクティブ企画も用意しており、来場者は感想をメッセージメッセージウォールに書き込むことができる。中国国家図書館でのメイン展示に加え、河北、江蘇、浙江、湖北の4省にある7館の図書館でも同時に展示が行われている。

今年7月末の時点で、中国国家図書館は抗日戦争文献整理・出版の成果として、60カテゴリーにわたる計2714冊を完成させた。今後もさらに多くの機関と連携し、抗日戦争文献の体系的整理を進め、関連学問分野の構築および人材育成を推進していくという。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月13日