第35回フード・エキスポが開幕　香港特区

香港貿易発展局は8月13日、メディア向けプレオープンイベントを行い、メディア関係者たちは一足早く、「第35回フード・エキスポ」、「第9回ビューティー・ヘルスライフスタイル・エキスポ」、「第11回家電・ホーム用品・エキスポ」を体験した。これらのイベントには、約1890の出展企業が集まり、8月14日に香港会議展覧中心（コンベンション・エキシビションセンター）で開幕する。世界各国の酒やグルメ、中国と西洋のティードリンク、健康・美容製品、流行の家庭用品などが展示され、ワンストップの仕入れ・ショッピング・レジャー体験が各業界のバイヤーと一般来場者に提供される。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年8月14日