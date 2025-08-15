外交部報道官が紹介した中国の如意橋に世界から驚嘆の声

浙江省台州市仙居県の神仙居景勝地にある如意橋（撮影・王華斌）

外交部（外務省）の毛寧報道官がこのほどSNSのX上で、浙江省台州市仙居県の神仙居景勝地にある如意橋の壮大な景観を収めた動画をシェアすると、海外のメディアやネットユーザーから賛嘆の声が上がった。新華社が伝えた。

動画には、中国の仏具で伝統的な幸運のシンボルである「如意」に似た造形のアーチ橋が峡谷に架かり、まるで湧き上がる雲海の上に浮かんでいるかのような姿が映し出されている。毛報道官は投稿の中で、この橋を「天空にたなびく玉の帯」と形容し、「人々を驚嘆させる現代橋梁工事の傑作」と称えた。

毛報道官のシェアした如意橋の動画は海外のネットユーザーを大いに驚嘆させ、国際メディアも迅速に転載した。ロシア・RTテレビのウェブサイトは転載時に「中国式の、重力に挑む奇観。あなたは挑戦する勇気がある？」と記した。

神仙居景勝地公式サイトによれば、峡谷に架かる如意橋は3本の流線型橋面がうねるように交差する構造を持ち、透明ガラス橋面などの設計により、訪れる観光客に独特の空中観覧体験を提供している。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月15日