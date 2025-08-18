中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、第2回総合リハーサルが成功裏に終了
人民網日本語版 2025年08月18日11:44
中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事プレスセンターによると、8月16日午後5時半から17日午前3時半にかけて、北京・天安門一帯で中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会の第2回総合リハーサルが実施され、約4万人がリハーサルや会場の支援業務に参加した。新華社が伝えた。
第2回総合リハーサルは第1回総合リハーサルを踏まえ、さらに多くの要素や手順を追加。記念大会の式典、人員の集結や分散など各プロセスは秩序良く連携して行われ、所期の目標を達成した。また、指揮体系の運用及び組織的支援業務についてもさらに検証が行われた。北京市の関係当局は、第2回総合リハーサルが第1回より長い時間にわたり、より広いエリアで行われたことに触れ、市民や観光客の理解と支持に心からの謝意を表した。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年8月18日
