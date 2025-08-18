初めての中国～ホテル編～　第3回　Wi-Fi接続

初めて中国に行こうと思っているわかばちゃんには、わからないことがいっぱい。わかばちゃんの「どうしたらいいの？」という質問に、ぶらり北京でおなじみのA姐とG姐が答えます。中国のことならお任せのパン爺も時々ご意見番として動画に登場。中国初心者の質問に答える「初めての中国」。このホテル編では、計4回にわたって、以下のような内容でお送りしていきます。

① ホテル選び

② ホテルチェックイン・アウト

③ ホテルWi-Fi接続

④ ホテルあれこれ

3回目の今回は、中国のホテルでのWi-Fi接続についてご説明します。

■ホテルのWi-Fiにつなげるにはどうするの？

ほとんどのホテルで、無料Wi-Fiが提供されている。

ホテルによっては、ロビーなど共有スペースでは無料だが、客室内のWi-Fi利用は有料のところもある。

接続するには、スマホかPCのWi-Fi設定を開き、ホテルのネットワークを選択して、認証情報を入力しよう。認証情報の入力には、主に2つの方法がある。

【方法①】パスワード認証

「Wi-Fiパスワード」を入力する。

※パスワードはホテルのフロントや客室の宿泊案内などに表示されていることが多いが、特に記載がない場合はホテルのフロントに問い合わせてみよう。

ホテルのWi-Fiネットワーク名とパスワードの表示例（撮影・勝又あや子）

【方法②】認証ページから必要情報を入力

ホテルのネットワークを選択すると、自動的に認証ページ（ホテルのポータルページ）が表示される場合がある。この場合、「部屋番号」と「宿泊者名（ローマ字表記）」を入力するパターンが多い。

＊以上は2025年8月18日時点の情報です。

「人民網日本語版」2025年8月18日