今年1-7月の中国鉄道固定資産投資は前年比5.6％増

中国国家鉄路集団有限公司（以下「国鉄集団」）が16日に明らかにしたところによると、今年1-7月、鉄道固定資産投資額（実行ベース）は前年同期比5.6％増の4330億元（1元は約20.5円）に達し、経済の持続的な回復に新たな原動力を注入した。

国鉄集団関係部門の責任者によると、今年に入ってから、国鉄集団は国の第14次五カ年計画綱要における102項目の重要プロジェクトのうち鉄道プロジェクトに焦点を当て、鉄道の計画的建設と老朽化した鉄道設備の更新・改造を高い質で推進し、社会全体の投資を効果的に牽引した。（編集AK）

「人民網日本語版」2025年8月18日