SCO首脳会議に向け天津市内のライトアップが一新

今月31日と9月1日に天津市で開催される上海協力機構（SCO）首脳会議の関連活動には、20ヶ国の指導者や国際組織10機構の責任者が出席することになっている。今月19日からは、天津市内で毎晩、華やかなライトアップショーが行われ、天津の魅力を引き立てており、街全体がSCO加盟国の人々が文化交流を行う「都市の文化サロン」となっている。

今回の首脳会議の開催地である天津は、市内を流れる河川・海河沿岸の夜景を演出するライトアップを全面的に最適化・アップデートし、スマート制御技術を駆使して、ライトのカラーや明るさを調整して、市民に全く新しい視覚の祭典を提供している。

ライトアップのアップデートにより、海河にかかる橋ごとに異なる演出を楽しむことができるようになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月21日