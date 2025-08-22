過去記事

多言語

人民網日本語版>>社会・生活

水郷・蘇州の「ハスの花マーケット」　江蘇省

人民網日本語版　2025年08月22日16:53
水郷・蘇州の「ハスの花マーケット」　江蘇省
市民や観光客で賑わう江蘇省蘇州市姑蘇区白塔西路のハスの花マーケット。ハスのほのかに甘い香りが漂う。（8月14日撮影・張鋒/写真著作権は人民図片網所有のため転載禁止）

江蘇省蘇州市姑蘇区の白塔西路沿いには、長さ100メートルにわたって続く「ハスの花マーケット」があり、賑わいを見せている。ハスの花のほのかに甘い香りが漂うマーケットの露店には、ハス畑で摘んだばかりのハスの花のほか、ハスの花托、ヒシの実などが並べられ、市民や観光客がじっくりと選んだり、足を止めて鑑賞したりしている。そこでは、どこを切り取っても江南の水郷ならではの美しい光景が広がっている。

マーケットに露店を出しているのは主に地元の農家だ。農家の人々が露店を出して季節の花や農産物を売るようになり、それが少しずつ広がって「ハスの花マーケット」として知られるようになった。 （編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月22日

123 次ページ

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn