水郷・蘇州の「ハスの花マーケット」　江蘇省

江蘇省蘇州市姑蘇区の白塔西路沿いには、長さ100メートルにわたって続く「ハスの花マーケット」があり、賑わいを見せている。ハスの花のほのかに甘い香りが漂うマーケットの露店には、ハス畑で摘んだばかりのハスの花のほか、ハスの花托、ヒシの実などが並べられ、市民や観光客がじっくりと選んだり、足を止めて鑑賞したりしている。そこでは、どこを切り取っても江南の水郷ならではの美しい光景が広がっている。

マーケットに露店を出しているのは主に地元の農家だ。農家の人々が露店を出して季節の花や農産物を売るようになり、それが少しずつ広がって「ハスの花マーケット」として知られるようになった。 （編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月22日