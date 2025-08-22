国境の小さな町に活気もたらす文化観光　内蒙古・恩和

内蒙古（内モンゴル）自治区呼倫貝爾（フルンボイル）市管轄下の額爾古納（アルグン）市にある恩和俄羅斯（エンヘ・オロス）族民族郷は、中国で唯一、ロシア系民族が住む町。現地ではここ数年、オロス族の家庭訪問やライ麦パン作り体験、マトリョーシカ絵付け体験などのユニークなプログラムを打ち出し、多くの観光客が訪れるようになった。この中ロ国境にある小さな町は、2024年時点での人口がわずか2900人であるにもかかわらず、61万5千人の観光客を受け入れ、観光業の総収入は9225万元（1元は約20.7円、約19億円）に達した。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年8月22日