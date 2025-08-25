目抜き通りに中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年祝う花壇　北京市

北京市の目抜き通り・長安街にはこのほど、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念する花壇が設置され、記念撮影する多くの市民や観光客で賑わいを見せている。中央テレビニュースが伝えた。

長安街の東単の南東角にある花壇は、毎日正午になると、黄河協奏曲の第7楽章「保衛黄河(黄河を守れ)」が流れ、水が流れる滝の音と噴射されるミストが、黄河を守る圧巻のムードを演出している。

東単の南西角の花壇では、盧溝橋を始めとする華北エリアの抗日戦争にまつわる場所がいくつも再現されている。

ネットユーザーからは「東単の盧溝橋と見事に再現されている橋の上の精巧な獅子の石像が大好き」といった声が寄せられている。 （編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月25日