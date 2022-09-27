Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
丸わかり！中国キーワード
|
経済・産業最前線
|
経済関連データ
|
中国における日本企業
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル語
|
スワヒリ語
|
イタリア語
|
カザフ語
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
写真
北京長安街沿道に国慶節祝うテーマ花壇が登場
人民網日本語版
2022年09月27日11:31
北京市の軍事博物館前の広場にある「運命共同体」花壇は、高さが9メートルあり、地球・平和の鳩・吹き流しをメインに、グローバルな発展・協力の深化ならびに平和と繁栄を分かちあう明るい未来の共同創造を象徴（9月26日撮影・趙文宇）。
国慶節（建国記念日、10月1日）をテーマとする花壇が9月26日、北京市長安街沿道に登場し、写真撮影を楽しむ多くの市民の姿がみられた。中国新聞網が報じた。
「人民網日本語版」2022年9月27日
1
2
3
4
5
6
次ページ
関連記事
豪華絢爛！長さ56メートルの巨大孔雀花壇が登場 河北省
都市固形廃棄物が長安街の冬季五輪花壇を飾る雪片に 北京
国慶節を前に立体花壇が登場 北京市長安街
北京の街を飾る中国共産党創立100周年記念の花壇
おすすめ写真
映画「鋼鉄意志」の予告動画が初公開 人民網も製作に関与
「ペット」をテーマとする初の新華書店がオープン 北京
本物そっくりの野菜や果物は全て陶磁器製！ 江西省景徳鎮
実りの時期を迎えた白洋淀畔 雄安新区
2022年中国マーメイドスイムコンテストが開催 江西省南昌
秋の収穫シーズンに農村にやって来た無料診察チーム 河北省滄州
古代の魅力あふれる秋のテーマイベント 浙江省杭州
バスケットボール女子W杯 中国が韓国に圧勝
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
1
中国共産党第20回全国代表大会の…
2
中日国交正常化50周年民間記念イ…
3
人民元が世界4位の決済通貨に 実…
4
折りたたみスマホ、あなたは買う？…
5
中国、この10年で「青空」が「ぜ…
6
【中国のこの10年】ロボット産業…
7
国際情勢について王毅部長が国連総…
8
「健康的な肥満」は存在しない 最…
9
「遼寧」就役から10年 中国海軍…
10
中国3隻目の空母「福建艦」、計画…
1
人民元が世界4位の決済通貨に 実…
2
折りたたみスマホ、あなたは買う？…
3
【中国のこの10年】ロボット産業…
4
中日経済貿易関係の発展へ 学者が…
5
世界初の「スマート＋5G」コネク…
1
蘇州・陽澄湖で2022年の上海ガ…
2
中医薬は今や世界196ヶ国・地域…
3
どこまでも広がるコキアが富をもた…
4
中国最大の綿花栽培エリア・新疆が…
5
杭州・西渓湿地 7千本の柿の木が…
6
中国、この10年で「青空」が「ぜ…
7
「健康的な肥満」は存在しない 最…
8
本物そっくりの野菜や果物は全て陶…
9
「ペット」をテーマとする初の新華…
10
古代の魅力あふれる秋のテーマイベ…
1
王毅部長 米国の対中政策への4…
2
中国共産党第20回全国代表大会…
3
中日国交正常化50周年民間記念…
4
国際情勢について王毅部長が国連…
5
「遼寧」就役から10年 中国海…
6
中国が「銃器議定書」批准の国内…
7
【第20回党大会代表選出】代表…
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]