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北京長安街沿道に国慶節祝うテーマ花壇が登場

人民網日本語版　2022年09月27日11:31
北京長安街沿道に国慶節祝うテーマ花壇が登場
北京市の軍事博物館前の広場にある「運命共同体」花壇は、高さが9メートルあり、地球・平和の鳩・吹き流しをメインに、グローバルな発展・協力の深化ならびに平和と繁栄を分かちあう明るい未来の共同創造を象徴（9月26日撮影・趙文宇）。

国慶節（建国記念日、10月1日）をテーマとする花壇が9月26日、北京市長安街沿道に登場し、写真撮影を楽しむ多くの市民の姿がみられた。中国新聞網が報じた。

「人民網日本語版」2022年9月27日

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