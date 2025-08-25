中国7月の社会消費財小売総額、前年同期比3.7％増の3兆8800億元
人民網日本語版 2025年08月25日10:49
商務部のサイトが伝えたところによると、7月の中国消費市場は全体として安定した発展傾向を見せた。国家統計局のデータによれば、同月の社会消費財小売総額は前年同期比3.7％増の3兆8800億元（1元は約20.6円）で、伸び率は昨年同期を1ポイント上回った。
1-7月の社会消費財小売総額は前年同期比4.8％増の累計28兆4200億元となり、サービス小売額は同5.2％増となった。商品とサービスを合わせた小売額は同5％前後増加した。（編集JZ）
「人民網日本語版」2025年8月25日
